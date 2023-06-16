Лавров: в БРИКС запущен процесс на расширение
В БРИКС уже запущен процесс согласования позиций, входящих в объединение стран, относительно расширения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает RT.
По его словам, уже в августе в ЮАР эксперты представят лидерам государств БРИКС свои соображения по этому поводу.
«Россия выступает за то, чтобы БРИКС расширялся», - подчеркнул Лавров.
Он также отметил, что все претенденты на вступление в объединение очень сильны, будь то Саудовская Аравия, Объединенные арабские эмираты, Алжир и Египет.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что вступление в БРИКС арабских стран пойдет на пользу укреплению многополярных начал.
Ранее стало известно, что президент Алжира попросил российского лидера Владимира Путина ускорить принятие его страны в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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