Лавров: в БРИКС запущен процесс на расширение

По его словам, уже в августе в ЮАР эксперты представят лидерам государств БРИКС свои соображения по этому поводу.

«Россия выступает за то, чтобы БРИКС расширялся», - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что все претенденты на вступление в объединение очень сильны, будь то Саудовская Аравия, Объединенные арабские эмираты, Алжир и Египет.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что вступление в БРИКС арабских стран пойдет на пользу укреплению многополярных начал.

Ранее стало известно, что президент Алжира попросил российского лидера Владимира Путина ускорить принятие его страны в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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