Директор школы спасла потерявшего сознание водителя в Самарской области
Потерявшего за рулем сознание мужчину спасла директор школы Чапаевска (Самарская область) Светлана Бодрова. О своем поступке она рассказала в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Согласно записи видеорегистратора, инцидент произошел 24 июня. По словам педагога, она находилась на пассажирском сиденье в автомобиле ее беременной знакомой. Внезапно подруга Бодровой обратила внимание своей пассажирки на странное поведение водителя впереди идущей машины — у автомобиля был включен левый указатель поворота, хотя он поворачивал направо. Позже водитель вовсе съехал с дороги.
Бодрова добавила, что попросила свою знакомую вызвать «скорую», а сама стала догонять автомобиль, попутно звоня в службу 112. Директор школы смогла догнать медленно едущий автомобиль, но остановить машину не сумела. «Чудо случилось, машина остановилась, ни во что не врезавшись», — сказала она.
Педагог отметила, что водителя удалось привести в чувство, мужчина не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru