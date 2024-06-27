Директор школы спасла потерявшего сознание водителя в Самарской области

Согласно записи видеорегистратора, инцидент произошел 24 июня. По словам педагога, она находилась на пассажирском сиденье в автомобиле ее беременной знакомой. Внезапно подруга Бодровой обратила внимание своей пассажирки на странное поведение водителя впереди идущей машины — у автомобиля был включен левый указатель поворота, хотя он поворачивал направо. Позже водитель вовсе съехал с дороги.

Бодрова добавила, что попросила свою знакомую вызвать «скорую», а сама стала догонять автомобиль, попутно звоня в службу 112. Директор школы смогла догнать медленно едущий автомобиль, но остановить машину не сумела. «Чудо случилось, машина остановилась, ни во что не врезавшись», — сказала она.

Педагог отметила, что водителя удалось привести в чувство, мужчина не пострадал.

Ранее 11 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Ивановской области.

