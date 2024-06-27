В результате обстрела Белгородской области пострадал водитель сельхозпредприятия
В селе Богун-Городок Борисовского района водитель сельскохозяйственного предприятия получил ранение в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мужчина получил акрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения головы, туловища и рук. По его словам, пострадавшего, находившегося в бронеавтомобиле, доставили в местную районную больницу.
Гладков подчеркнул, что пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь. Вследствие взрыва транспортное средство полностью оказалось полностью уничтоженным.
Борисовский район находится на границе с Харьковской областью Украины. Протяженность границы Борисовского района с Украиной составляет примерно 18 км, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru