В результате обстрела Белгородской области пострадал водитель сельхозпредприятия

В селе Богун-Городок Борисовского района водитель сельскохозяйственного предприятия получил ранение в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил акрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения головы, туловища и рук. По его словам, пострадавшего, находившегося в бронеавтомобиле, доставили в местную районную больницу.

Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области

Гладков подчеркнул, что пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь. Вследствие взрыва транспортное средство полностью оказалось полностью уничтоженным.

Борисовский район находится на границе с Харьковской областью Украины. Протяженность границы Борисовского района с Украиной составляет примерно 18 км, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская область

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