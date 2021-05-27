Лавров прокомментировал заявление Кравчука о новой площадке для контактной группы по Донбассу

«Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят это сделать», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД отметил, что Кравчук не может принимать решения об изменениях формата работы контактной группы. Лавров напомнил, что контактная группа была создана в контексте документов, одобренных на саммите в Минске 2015 году и утвержденного Совбезом ООН. Соответственно, решение о дальнейшей работе будут принимать «те, кто подписывал этот пакет документов».

Ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу, и совместными усилиями всех сторон переговоров для этого будет найдено новое место. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший украинский лидер поделился, что заменить Белоруссию могут нейтральные государства — например, Швейцария или Финляндия.

