Лавров прокомментировал украинскую демократию
Народ Украины сам выбирает власть, но она должна представлять все проживающие в стране национальности и этносы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
Так министр иностранных дел прокомментировал современное состояние демократии на Украине.
До этого Лавров заявил, что наша страна была готова к ведению Западом антироссийских санкций, но не ожидала, что они затронут актеров, журналистов, спортсменов и интеллигенцию.
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
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