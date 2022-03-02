Лавров прокомментировал украинскую демократию

Народ Украины сам выбирает власть, но она должна представлять все проживающие в стране национальности и этносы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

Так министр иностранных дел прокомментировал современное состояние демократии на Украине.