Лавров прокомментировал украинскую демократию

Народ Украины сам выбирает власть, но она должна представлять все проживающие в стране национальности и этносы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

Так министр иностранных дел прокомментировал современное состояние демократии на Украине.

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До этого Лавров заявил, что наша страна была готова к ведению Западом антироссийских санкций, но не ожидала, что они затронут актеров, журналистов, спортсменов и интеллигенцию.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияМид РФСергей Лавров
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