Лавров прокомментировал подход России к ядерной сделке

«Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году. Любые добавления, любые изъятия неприемлемы для иранской стороны. И мы полностью поддерживаем такой подход», - цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее лидеры Великобритании, США, Франции и Германии выработали совместное коммюнике по иранской сделке, в котором заявили о недопущении получения Ираном ядерного оружия, напоминает Газета.Ru.

СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

