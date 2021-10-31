Лавров прокомментировал подход России к ядерной сделке
Россия поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) без изъятий и добавлений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите стран G20 в Риме, передает ТАСС.
«Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году. Любые добавления, любые изъятия неприемлемы для иранской стороны. И мы полностью поддерживаем такой подход», - цитирует Лаврова ТАСС.
Ранее лидеры Великобритании, США, Франции и Германии выработали совместное коммюнике по иранской сделке, в котором заявили о недопущении получения Ираном ядерного оружия, напоминает Газета.Ru.
СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- Лавров прокомментировал подход России к ядерной сделке
- Пентагон продолжает наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе
- В Сочи водителю дивана выписали штраф за отсутствие ремней безопасности
- Страны G20 обязались обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19
- G20 призвала сократить выбросы парниковых газов
- До 65 боевиков сдались властям талибов на востоке Афганистана
- Климатические угрозы. В России назвали последствия глобального потепления
- Глава МИД Турции призвал Киев не ассоциировать поставленное Анкарой вооружение с его страной
- Задержанный в Туве рассказал, за что убил двух своих родственниц - девочек
- Умер актер из фильма «Айвенго» Алексей Колесник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru