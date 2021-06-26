Власти Ирана считают, что для возврата к ядерной сделке Западу нужно «принять решения»
Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что западным странам придется принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к исполнению иранской ядерной сделки. Об этом сообщает «Интерфакс».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вернуться к исполнению программы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном будет сложно, если переговоры затянутся. Он отметил это в пятницу на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.
В свою очередь Ле Дриан выразил надежду, что Иран примет решения, которые будут способствовать соблюдению условий сделки. В ответ на это власти Ирана подчеркнули, что принимать решения надо западной стороне, поскольку США под руководством экс-президента Дональда Трампа ввели санкции в отношении Тегерана.
Во вторник 22 июня представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что США нацелены на возвращение к СВПД, чтобы не допустить разработку Ираном ядерного оружия. По мнению Прайса, это позволит странам Запада оказывать давление на Тегеран в других сферах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- В полиции заявили, что нападавший из Вюрцбурга недавно проходил психиатрическое лечение
- Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года тюрьмы за убийство Флойда
- Украинский самолет снес ограждение на британской авиабазе
- Власти Крыма не планируют вводить новые ограничения для туристов
- «Хорошо, но поздно». Онищенко оценил идею обязательной вакцинации всех взрослых россиян
- Российский посол прокомментировал новые возможные санкции США
- СМИ: Германия приостановит авиасообщение с Россией
- Посольство Франции приостановило продление шенгенских виз для россиян
- Размахивавшего ножом мужчину задержали в Риме
- Российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых от COVID-19 студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru