Власти Ирана считают, что для возврата к ядерной сделке Западу нужно «принять решения»

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что западным странам придется принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к исполнению иранской ядерной сделки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вернуться к исполнению программы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном будет сложно, если переговоры затянутся. Он отметил это в пятницу на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

В свою очередь Ле Дриан выразил надежду, что Иран примет решения, которые будут способствовать соблюдению условий сделки. В ответ на это власти Ирана подчеркнули, что принимать решения надо западной стороне, поскольку США под руководством экс-президента Дональда Трампа ввели санкции в отношении Тегерана.

Во вторник 22 июня представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что США нацелены на возвращение к СВПД, чтобы не допустить разработку Ираном ядерного оружия. По мнению Прайса, это позволит странам Запада оказывать давление на Тегеран в других сферах.

