Дроны ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть Балтика»

Два боевых дрона ВСУ были перехвачены в небе над Новгородской областью утром в четверг, 13 февраля, сообщает Telegram-канал правительства региона.

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Как отмечается, целью украинских беспилотников была линейная производственно-диспетчерская станция «Транснефть Балтика».

«Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции», — уточнили в правительстве области.

Жертв и пострадавших нет, каких-либо повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее российская ПВО отразила атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиАтакаНовгородская Область

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