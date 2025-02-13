Дроны ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть Балтика»
Два боевых дрона ВСУ были перехвачены в небе над Новгородской областью утром в четверг, 13 февраля, сообщает Telegram-канал правительства региона.
Как отмечается, целью украинских беспилотников была линейная производственно-диспетчерская станция «Транснефть Балтика».
«Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции», — уточнили в правительстве области.
Жертв и пострадавших нет, каких-либо повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее российская ПВО отразила атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru