Лавров продемонстрировал знание русских поговорок на открытии дипмиссии Швейцарии в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший 18 июня на открытие обновлённого комплекса зданий дипмиссии Швейцарии в Москве, продемонстрировал знание русских поговорок. В ходе церемонии посол Швейцарии в России Ив Россье прочел стихотворение, состоящее из русских поговорок. Как сообщает РИА Новости, в нем были использованы обороты «конь в пальто», «дед Пихто», «нет худа без добра», - всего 14 фразеологизмов.

В ответ Лавров также процитировал поговорку, отметив, что она пригодится, если вдруг Швейцария попадет под какие-нибудь санкции, отмечает RT.

«Волков бояться — в лес не ходить», — цитирует РЕН ТВ российского министра.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отшутился от вопроса о том, почему в ходе визита в России госсекретаря США Майка Помпео не прокатил его на раритетной «Победе», как было когда-то с его предшественником Джоном Кэрри

