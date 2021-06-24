Лавров призвал Запад повлиять на Киев и прекратить атаки на русских

Россия призывает Запад повлиять на власти Украины, чтобы прекратить атаки на русских и другие национальные меньшинства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, западные государства должны повлиять на своих «подопечных», чтобы прекратилась агрессивная атака на русских.

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В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о правах коренных народов Украины, которые являются носителем языка и культуры государства.

Ранее Сергей Лавров в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что НАТО отказывается взаимодействовать с Россией по вопросам военных представительств.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаЗападСергей Лавров
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