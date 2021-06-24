Лавров призвал Запад повлиять на Киев и прекратить атаки на русских
Россия призывает Запад повлиять на власти Украины, чтобы прекратить атаки на русских и другие национальные меньшинства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, западные государства должны повлиять на своих «подопечных», чтобы прекратилась агрессивная атака на русских.
В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о правах коренных народов Украины, которые являются носителем языка и культуры государства.
Ранее Сергей Лавров в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что НАТО отказывается взаимодействовать с Россией по вопросам военных представительств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- МИД РФ сделает жесткий демарш британскому послу из-за инцидента с эсминцем
- Два российских футболиста попали в топ-100 игроков Евро-2020
- «Русофобский гадюшник». Зюганов раскритиковал Ельцин Центр
- В продуктовые магазины и аптеки москвичей будут пускать без QR-кодов
- Лавров призвал Запад повлиять на Киев и прекратить атаки на русских
- Лавров заявил об отказе НАТО взаимодействовать с Россией
- Иск Земфиры на Гришковца поступил в суд
- Максимальное с января число случаев COVID-19 выявлено в Росси за сутки
- Минприроды: Повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет
- Киркоров попал в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru