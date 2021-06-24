Лавров заявил об отказе НАТО взаимодействовать с Россией

НАТО отказывается взаимодействовать с Россией по вопросам военных представительств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что российская сторона открыта к диалогу, но в альянсе не реагируют на предложения страны по деэскалации напряженности на границе.

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Лавров также выразил удивление тем, что страны альянса никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина по стратегической стабильности о недопущении появления в Европе наземных ракет.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с британским коллегой Домиником Раабом. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе главы британского внешнеполитического ведомства. Главы МИД двух стран констатировали неудовлетворительное состояние двусторонних отношений и ответственность Лондона за текущую ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСергей Лавров
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