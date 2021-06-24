Лавров заявил об отказе НАТО взаимодействовать с Россией
НАТО отказывается взаимодействовать с Россией по вопросам военных представительств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках Московской конференции по международной безопасности.
Он отметил, что российская сторона открыта к диалогу, но в альянсе не реагируют на предложения страны по деэскалации напряженности на границе.
Лавров также выразил удивление тем, что страны альянса никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина по стратегической стабильности о недопущении появления в Европе наземных ракет.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с британским коллегой Домиником Раабом. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе главы британского внешнеполитического ведомства. Главы МИД двух стран констатировали неудовлетворительное состояние двусторонних отношений и ответственность Лондона за текущую ситуацию.
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