Лавров заявил об отказе НАТО взаимодействовать с Россией

НАТО отказывается взаимодействовать с Россией по вопросам военных представительств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что российская сторона открыта к диалогу, но в альянсе не реагируют на предложения страны по деэскалации напряженности на границе.