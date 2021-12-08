Лавров призвал вывести безопасность в СНГ на новый уровень
Необходимо вывести на новый уровень работу по обеспечению безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на фоне обострения ситуации в Афганистане и наращивания военно-биологической активности западных стран на постсоветском пространстве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении.
По его словам, в фокусе постоянного внимания должны оставаться вопросы борьбы с транснациональной преступностью и наркотрафиком, а также «вопросы обеспечения безопасности во всех измерениях».
Лавров также отметил, что Россия ценит поддержку стран СНГ в борьбе с фальсификацией истории и героизацией нацизма.
Террористическое движение «Таллибан», запрещенное в России, ранее снова заявило о своем праве представлять Афганистан в ООН.
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