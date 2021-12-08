Лавров призвал вывести безопасность в СНГ на новый уровень

По его словам, в фокусе постоянного внимания должны оставаться вопросы борьбы с транснациональной преступностью и наркотрафиком, а также «вопросы обеспечения безопасности во всех измерениях».

Лавров также отметил, что Россия ценит поддержку стран СНГ в борьбе с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

Террористическое движение «Таллибан», запрещенное в России, ранее снова заявило о своем праве представлять Афганистан в ООН.

