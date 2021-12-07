СМИ сообщили о просьбе Украины предоставить предназначавшееся Афганистану американское вооружение
Власти Украины обратились к США с просьбой передать Киеву часть вооружений, которые должны были предоставить Афганистану до прихода к власти движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.
Как напоминает издание, в ноябре министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США просил Вашингтон увеличить поставки вооружений, в том числе в сфере воздушной и морской обороны, радиоэлектронной борьбы, пишет «Свободная пресса».
По данным журнала, Киев хочет получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы и принадлежащие США вертолеты Ми-17, которые находятся на техобслуживании на Украине.
В свою очередь, Соединенные Штаты рассматривают шаги по укреплению украинской армии, однако они не соответствуют запросам Киева. В частности, американская сторона может предоставить Украине большее количество противотанковых средств, отправить в страну военных советников. Также Вашингтон допускает другие варианты воздействия при якобы возможном «вторжении» РФ на Украину, в том числе экономические ограничения.
В то же время журнал отмечает, что в последнее время США пытаются сосредоточить внимание на «угрозе со стороны Китая», избегая «провоцирующих» Россию шагов, чтобы РФ не стала «отвлекающим фактором».
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