СМИ сообщили о просьбе Украины предоставить предназначавшееся Афганистану американское вооружение

Как напоминает издание, в ноябре министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США просил Вашингтон увеличить поставки вооружений, в том числе в сфере воздушной и морской обороны, радиоэлектронной борьбы, пишет «Свободная пресса».

По данным журнала, Киев хочет получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы и принадлежащие США вертолеты Ми-17, которые находятся на техобслуживании на Украине.

В свою очередь, Соединенные Штаты рассматривают шаги по укреплению украинской армии, однако они не соответствуют запросам Киева. В частности, американская сторона может предоставить Украине большее количество противотанковых средств, отправить в страну военных советников. Также Вашингтон допускает другие варианты воздействия при якобы возможном «вторжении» РФ на Украину, в том числе экономические ограничения.

В то же время журнал отмечает, что в последнее время США пытаются сосредоточить внимание на «угрозе со стороны Китая», избегая «провоцирующих» Россию шагов, чтобы РФ не стала «отвлекающим фактором».

