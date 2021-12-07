«Талибан» снова заявил о своем праве представлять страну в ООН
Движение «Талибан» заявило о своем праве представлять Афганистан в ООН. Террористическое движение, запрещенное в РФ, призвало организацию снова рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять государство. Об этом сообщил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
Ранее комитет по проверке полномочий ООН отложил решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан и Мьянму в международной организации. В свою очередь Генассамблея утвердила доклад комитета.
Представитель МИД во временном правительстве Афганистана назвал решение ООН отложить вердикт по представительству страны в организации нарушением прав афганского народа.
Талибы уже направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации, передает ТАСС. Они сообщили, что Афганистан в ООН теперь должен представлять Мохаммад Сухейль Шахин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- В Италии выявили более 10 случаев заражения штаммом «Омикрон»
- «Талибан» снова заявил о своем праве представлять страну в ООН
- Сервис ЦИАН уберет славян из объявлений о сдаче жилья
- Режиссёр «Ёлок-8» обвинил кинотеатры в сговоре из-за отказа взять фильм в прокат
- Глава СПЧ попросил Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском языках в метро Москвы
- Инфекционист призвал относиться к «омикрону» спокойно
- Суд на Украине удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской
- ВОЗ назвала обязательную вакцинацию крайней мерой
- Песков оценил разные мнения регионов по законопроектам о QR-кодах
- Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru