«Талибан» снова заявил о своем праве представлять страну в ООН

Движение «Талибан» заявило о своем праве представлять Афганистан в ООН. Террористическое движение, запрещенное в РФ, призвало организацию снова рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять государство. Об этом сообщил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Ранее комитет по проверке полномочий ООН отложил решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан и Мьянму в международной организации. В свою очередь Генассамблея утвердила доклад комитета.