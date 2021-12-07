«Талибан» снова заявил о своем праве представлять страну в ООН

Движение «Талибан» заявило о своем праве представлять Афганистан в ООН. Террористическое движение, запрещенное в РФ, призвало организацию снова рассмотреть вопрос о том, кто будет представлять государство. Об этом сообщил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Ранее комитет по проверке полномочий ООН отложил решение вопроса о том, кто будет представлять дальше Афганистан и Мьянму в международной организации. В свою очередь Генассамблея утвердила доклад комитета.

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Представитель МИД во временном правительстве Афганистана назвал решение ООН отложить вердикт по представительству страны в организации нарушением прав афганского народа.

Талибы уже направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации, передает ТАСС. Они сообщили, что Афганистан в ООН теперь должен представлять Мохаммад Сухейль Шахин.

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:ТалибанАфганистанООН
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