Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.
Как отмечает РИА Новости, такое заявление дипломат сделал после инцидента с невыдачей виз США членам российской делегации, направлявшимся в Штаты для участия в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Лавров назвал эту ситуацию возмутительной. Напомним, это уже второй случай после невыдачи виз для десяти членов российской делегации, которые должны были принять участи в работе 74-й Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке 24 сентября.
Российский министр отметил, что международные встречи должны проходить на устойчивых площадках, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям.
Ранее Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин рассказал в эфире НСН о возможных действиях России в новом визовом скандале с США.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Экономист назвал МВФ врачом, выписывающим лекарства без диагноза
- Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
- В США выпустят гендерно-нейтральную Барби
- Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского
- При посадке в Барнауле у самолёта загорелась стойка шасси