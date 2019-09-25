Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США

Лавров назвал эту ситуацию возмутительной. Напомним, это уже второй случай после невыдачи виз для десяти членов российской делегации, которые должны были принять участи в работе 74-й Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке 24 сентября.

Российский министр отметил, что международные встречи должны проходить на устойчивых площадках, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям.

Ранее Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин рассказал в эфире НСН о возможных действиях России в новом визовом скандале с США.

