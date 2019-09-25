Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США

25 сентября 201921:17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.

Как отмечает РИА Новости, такое заявление дипломат сделал после инцидента с невыдачей виз США членам российской делегации, направлявшимся в Штаты для участия в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Визовый скандал между Россией и США

Лавров назвал эту ситуацию возмутительной. Напомним, это уже второй случай после невыдачи виз для десяти членов российской делегации, которые должны были принять участи в работе 74-й Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке 24 сентября.

Российский министр отметил, что международные встречи должны проходить на устойчивых площадках, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям.

Ранее Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин рассказал в эфире НСН о возможных действиях России в новом визовом скандале с США.

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ФОТО: РИА Новости/
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