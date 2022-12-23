Песков: Идет существенное продвижение на пути демилитаризации Украины

Так, Песков ответил на вопрос о том, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно по демилитаризации Украины.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, однако советские запасы вооружения у них заканчиваются, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

