Песков: Идет существенное продвижение на пути демилитаризации Украины

Кремль констатирует существенное продвижение по пути демилитаризации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экс-генерал НАТО призвал Запад поставить Украине оружие для ударов по России

Так, Песков ответил на вопрос о том, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно по демилитаризации Украины.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, однако советские запасы вооружения у них заканчиваются, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Песков
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