Песков: Идет существенное продвижение на пути демилитаризации Украины
Кремль констатирует существенное продвижение по пути демилитаризации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так, Песков ответил на вопрос о том, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно по демилитаризации Украины.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, однако советские запасы вооружения у них заканчиваются, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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