Лавров призвал ЕС содействовать выполнению Украиной Минских соглашений

Также Лавров призвал ЕС способствовать недискриминационному обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины.

Кроме украинского вопроса, в рамках встречи также обсудили перспективы отношений между Россией и Евросоюзом. В частности, Лавров подчеркнул важность совместной выработки стратегии взаимодействия в условиях волатильности мировых процессов.

Ранее сегодня сообщалось, что Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали отрицательную оценку идее Киева пересмотреть Минские соглашения, о чём высказались недавно официальные лица на Украине.





