Лавров призвал ЕС содействовать выполнению Украиной Минских соглашений

Глава МИД РФ призвал Евросоюз содействовать выполнению украинской стороной обязательств по Минским соглашениям. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Лаврова с главами дипмиссий стран ЕС.

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Также Лавров призвал ЕС способствовать недискриминационному обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины.

Кроме украинского вопроса, в рамках встречи также обсудили перспективы отношений между Россией и Евросоюзом. В частности, Лавров подчеркнул важность совместной выработки стратегии взаимодействия в условиях волатильности мировых процессов.

Ранее сегодня сообщалось, что Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали отрицательную оценку идее Киева пересмотреть Минские соглашения, о чём высказались недавно официальные лица на Украине.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров
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