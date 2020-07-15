Путин и Меркель осудили попытки Киева пересмотреть Минские соглашения

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали отрицательную оценку идее Киева пересмотреть Минские соглашения, о чём высказались недавно официальные лица на Украине. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Эта тема была затронута в ходе телефонного разговора двух лидеров, который состоялся по инициативе Берлина.

Они, в частности, подчеркнули важность точного и полного выполнения всего комплекса мер, которые были зафиксированы в Париже в ходе саммита так называемой «нормандской четверки». Путин и Меркель высказались за активизацию работы в этом направлении.

Президент РФ подчеркнул, что попытки Киева представить суть минских соглашений в искажённом свете, а также частичное исполнение взятых на себя обязательств, только вредит переговорному процессу и ведёт его в никуда. Последняя по времени встреча в «нормандском формате» с участием глав России, Украины, Франции и Германии состоялась в конце прошлого года в Париже.

В ходе телефонного разговора лидеры России и Германии затронули также ситуацию в Ливии, оружейное эмбарго против Ирана и направления совместной борьбы с распространением коронавируса.

