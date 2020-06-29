Евросоюз продлил экономические санкции против России
Европейские секторальные экономические санкции против РФ продлеваются ещё на полгода, до 31 января 2021 года. Об этом говорится в заявлении, распространённом 29 июня пресс-службой Совета Европы.
Лидеры ЕС приняли такое решение исходя из того, что Минские соглашения по-прежнему не выполнены в полном объёме, отмечается в пресс-релизе.
Эти санкции были введены из-за ситуации на Украине. Они ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для ряда российских банков и компаний, запрещают экспорт в Россию товаров двойного назначения, затрудняют доступ к технологиям в сфере энергетики.
Политическое решение о продлении санкций было принято ещё 17-18 июня.
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