Евросоюз продлил экономические санкции против России

Европейские секторальные экономические санкции против РФ продлеваются ещё на полгода, до 31 января 2021 года. Об этом говорится в заявлении, распространённом 29 июня пресс-службой Совета Европы.

Лидеры ЕС приняли такое решение исходя из того, что Минские соглашения по-прежнему не выполнены в полном объёме, отмечается в пресс-релизе.

Эти санкции были введены из-за ситуации на Украине. Они ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для ряда российских банков и компаний, запрещают экспорт в Россию товаров двойного назначения, затрудняют доступ к технологиям в сфере энергетики.

Политическое решение о продлении санкций было принято ещё 17-18 июня.

