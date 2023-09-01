Лавров: РФ видит перспективы в совместных с Центральной Азией энергопроектах

Он отметил, что, в частности, у России тесный и практический диалог в этой сфере с Казахстаном. Лавров также напомнил, что в Узбекистане дефицит природного газа. Министр подчеркнул, что идут переговоры, чтобы транзитную систему Казахстана использовать для удовлетворения потребностей Ташкента.

Ранее, 1 сентября, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане является крайне важным. По его словам, вопрос строительства АЭС касается будущего Казахстана, передает «Радиоточка НСН».

