При взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков
В поселке Октябрьский Белгородского района рядом с коммерческим объектом сдетонировал украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва баротравмы получили четверо подростков.
Пострадали 17-летний юноша и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Медики оказали им помощь на месте, от госпитализации все отказались
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru