При взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков

В поселке Октябрьский Белгородского района рядом с коммерческим объектом сдетонировал украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва баротравмы получили четверо подростков.

Пострадали 17-летний юноша и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Медики оказали им помощь на месте, от госпитализации все отказались

Два человека получили ранения при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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