Лавров прибыл в Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите

«Прием душевный», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

На опубликованных Захаровой кадрах видно, что российского министра встречают почетным караулом и национальными танцами.

Ранее представитель МИД сообщила, что во время визита Сергей Лавров проведет серию встреч с партнерами и представителями многосторонних объединений.

Между тем стало известно, что глава МИД будет представлять Россию на саммите Группы двадцати, который пройдет в Индии 9-10 сентября, отмечает телеканал «360».

