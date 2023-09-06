Лавров прибыл в Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Джакарту, где пройдет 18-й Восточноазиатский саммит. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прием душевный», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
На опубликованных Захаровой кадрах видно, что российского министра встречают почетным караулом и национальными танцами.
Ранее представитель МИД сообщила, что во время визита Сергей Лавров проведет серию встреч с партнерами и представителями многосторонних объединений.
Между тем стало известно, что глава МИД будет представлять Россию на саммите Группы двадцати, который пройдет в Индии 9-10 сентября, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru