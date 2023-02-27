Лавров прибыл с визитом в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Баку.

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В столице Азербайджана у дипломата запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи стороны планируют обсудить отношения между странами, международные проблемы, а также ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БакуСергей Лавров
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