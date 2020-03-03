Лавров прибудет в Хельсинки с рабочим визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет 3 марта в Хельсинки, где проведет переговоры с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто и встретится с президентом страны Саули Ниинистё. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, во время переговоров стороны обсудят вопросы как двусторонней повестки, так и международной. В финском МИД ожидают, что министры затронут вопросы Украины, Сирии, контроля за вооружением.
Предыдущая встреча коллег состоялась в июле прошлого года.
Ранее Лавров заявил, что странам Запада и НАТО пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома о «российской угрозе».
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