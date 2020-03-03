Лавров прибудет в Хельсинки с рабочим визитом

По данным агентства, во время переговоров стороны обсудят вопросы как двусторонней повестки, так и международной. В финском МИД ожидают, что министры затронут вопросы Украины, Сирии, контроля за вооружением.

Предыдущая встреча коллег состоялась в июле прошлого года.

Ранее Лавров заявил, что странам Запада и НАТО пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома о «российской угрозе».



