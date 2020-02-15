Лавров призвал Запад отказаться от раздувания «российской угрозы»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам Запада и НАТО пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома о «российской угрозе». С таким призывом российский представитель выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.
«Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет», - сказал глава российского МИД.
Сергей Лавров также отметил существование кризиса доверия между Россией и Западом и сравнил современное положение дел с противостоянием в годы «холодной войны».
«Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов – все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния "холодной войны"», - отметил российский дипломат.
Ранее депутат Госдумы РФ Александр Шерин рассказал НСН, что гланым препятствием для НАТО в Восточной Европе, если начнутся боевые действия с Россией, станет отсутствие поддержки населения. Он пояснил, что местное население в отличие от политических элит, которые на сегодня являются ставленниками Вашингтона во многих европейских странах, не воспринимает блок НАТО, который для граждан является оккупационным.
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