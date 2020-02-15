Лавров призвал Запад отказаться от раздувания «российской угрозы»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам Запада и НАТО пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома о «российской угрозе». С таким призывом российский представитель выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет», - сказал глава российского МИД.