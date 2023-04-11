Лавров предупредил об ответе на неправомерные действия Запада в Казахстане

Россия ответит на возможные шантаж и угрозы Запада в Казахстане. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил министр иностранных дел в России Сергей Лавров, сообщило издание РБК.

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По его словам, Россия не препятствует контактам Казахстана и Запада. Однако, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, такое общение должно быть равноправным, выгодным и отвечать принципам международного права.

Ранее замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев заявил, что Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда, действие этого документа на страну не распространяется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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