Лавров предупредил об ответе на неправомерные действия Запада в Казахстане

По его словам, Россия не препятствует контактам Казахстана и Запада. Однако, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, такое общение должно быть равноправным, выгодным и отвечать принципам международного права.

Ранее замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев заявил, что Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда, действие этого документа на страну не распространяется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

