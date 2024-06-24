СМИ: Из-за санкций «Лаборатория Касперского» будет терять $100 млн в год
Из-за новых санкций США компания «Лаборатория Касперского» будет терять около $100 миллионов в год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценки аналитиков.
Отмечается, что выручка компании в Европе и Северной Америке в 2022 году снизилась на 30-40%. При этом рост доходов в России помог нивелировать такое значительное падение.
Минфин США 12 июня объявил о расширении антироссийского санкционного списка. Как сообщает пресс-служба американского ведомства, в него внесли 12 граждан России. Уточняется, что ограничения коснулись в том числе представителей топ-менеджмента «Лаборатории Касперского». В частности, это исполнительный директор компании Андрей Тихонов и управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова.
Ранее власти США запретили использование в стране продукции «Лаборатории Касперского» из-за связи компании с Россией и рисков для нацбезопаности. Запрет вступит в силу 29 сентября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru