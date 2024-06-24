СМИ: Из-за санкций «Лаборатория Касперского» будет терять $100 млн в год

Из-за новых санкций США компания «Лаборатория Касперского» будет терять около $100 миллионов в год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценки аналитиков.

Отмечается, что выручка компании в Европе и Северной Америке в 2022 году снизилась на 30-40%. При этом рост доходов в России помог нивелировать такое значительное падение.