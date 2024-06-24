ЕС запретил компаниям использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ
24 июня 202414:30
Евросоюз в рамках нового 14-го пакета антироссийских санкций запретил использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ.
В распространенном заявлении Совета ЕС отмечается, что компаниям, работающим за пределами России, «будет запрещено подключаться к СПФС».
«Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ», - отмечается в документе.
Ранее Евросоюз объявил о санкциях против «Уральских авиалиний», группы «Волга-Днепр» и «Совкомфлота», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru