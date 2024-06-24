ЕС запретил компаниям использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ

В распространенном заявлении Совета ЕС отмечается, что компаниям, работающим за пределами России, «будет запрещено подключаться к СПФС».

«Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ», - отмечается в документе.

Ранее Евросоюз объявил о санкциях против «Уральских авиалиний», группы «Волга-Днепр» и «Совкомфлота», сообщает RT.

