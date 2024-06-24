Адвокат Жорин: Моргенштерн узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не получал уведомлений от прокуратуры о возбуждении уголовного дела, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин.

На рэпера Моргенштерна составили три протокола из-за рекламы в его Telegram

«Если дело будет возбуждено, то после ознакомления с постановлением примем решение по обжалованию. Пока никаких официальных уведомлений нет. Всю информацию мы получаем из средств массовой информации», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила возбудить уголовное дело против рэпера из-за уклонения от обязанностей иностранного агента.

В ведомстве пояснили, что артист два раза привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента на публикациях в соцсетях. Материалы прокурорской проверки направили в СК, результаты его рассмотрения контролирует прокуратура, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИноагентыРэпер

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