Адвокат Жорин: Моргенштерн узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело

«Если дело будет возбуждено, то после ознакомления с постановлением примем решение по обжалованию. Пока никаких официальных уведомлений нет. Всю информацию мы получаем из средств массовой информации», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила возбудить уголовное дело против рэпера из-за уклонения от обязанностей иностранного агента.

В ведомстве пояснили, что артист два раза привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента на публикациях в соцсетях. Материалы прокурорской проверки направили в СК, результаты его рассмотрения контролирует прокуратура, передает «Радиоточка НСН».

