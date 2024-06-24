Уимблдон снова обязал теннисистов из РФ подписать декларации о нейтралитете
Теннисистам из России и Белоруссии, желающим принять участие в Уимблдоне-2024, будет необходимо подписать декларацию о нейтралитете. Об этом со ссылкой на организаторов турнира сообщает ТАСС.
В пресс-службе Уимблдона отметили, что, по сравнению с прошлым годом, требования к российским и белорусским спортсменам не изменились.
«Для участия в турнире в прошлом году они должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — указали организаторы.
По предварительной информации, в заявочный лист Уимблдонского турнира, который пройдёт с 1 по 14 июля, вошли 17 российских теннисистов.
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что принял решение пропустить Уимблдонский турнир 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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