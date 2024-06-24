Уимблдон снова обязал теннисистов из РФ подписать декларации о нейтралитете

В пресс-службе Уимблдона отметили, что, по сравнению с прошлым годом, требования к российским и белорусским спортсменам не изменились.

«Для участия в турнире в прошлом году они должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — указали организаторы.

По предварительной информации, в заявочный лист Уимблдонского турнира, который пройдёт с 1 по 14 июля, вошли 17 российских теннисистов.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что принял решение пропустить Уимблдонский турнир 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

