Костин: Вместо РНКБ в Крыму будет ВТБ
Банк ВТБ намерен присоединить работающий в Крыму банк РНКБ. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент – председатель правления кредитной организации Андрей Костин.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что РНКБ, который был создан ВТБ, в настоящее время обслуживает на полуострове «примерно 2,5 млн клиентов и около ста тысяч предприятий малого и среднего бизнеса».
Костин указал, что «Крымский регион быстро развивается и задачи растут», поэтому было принято решение о присоединении.
«Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут... поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую уже», - пояснил он.
Ранее в ВТБ заявили о намерении открыть отделения в Луганске, Мариуполе и Донецке. По словам Костина, кредитная организация уже принимает на работу персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия заподозрила Telegram в занижении числа пользователей
- Полиция задержала вооруженного мужчину около ТЦ в Ростове-на-Дону
- Росгвардия в Москве задержала группировку, продающую психотропные вещества
- У Ходорковского и Лебедева изъяли в пользу государства 1,4 млрд рублей
- Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов
- Адвокат Жорин: Моргенштерн узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело
- ЕС запретил компаниям использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ
- МИД РФ: Причастность США к теракту в Севастополе не вызывает сомнений
- Костин: Вместо РНКБ в Крыму будет ВТБ
- Пять человек пострадали при повторном обстреле города Грайворон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru