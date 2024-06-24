Костин: Вместо РНКБ в Крыму будет ВТБ

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что РНКБ, который был создан ВТБ, в настоящее время обслуживает на полуострове «примерно 2,5 млн клиентов и около ста тысяч предприятий малого и среднего бизнеса».

Костин указал, что «Крымский регион быстро развивается и задачи растут», поэтому было принято решение о присоединении.

«Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут... поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую уже», - пояснил он.

Ранее в ВТБ заявили о намерении открыть отделения в Луганске, Мариуполе и Донецке. По словам Костина, кредитная организация уже принимает на работу персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».