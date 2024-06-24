Пиратская «Головоломка 2» в два раза обошла по сборам новых «Трех богатырей»
Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» по итогам уикенда заработал в России около 60 млн рублей, при этом его обошел пиратский релиз американского мультфильма «Головоломка 2».
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», проект студии Pixar собрал порядка 130 млн рублей. «Головоломка 2» показывается в России неофициально, при этом официальные сборы короткометражки «Минуточка», в паре с которой демонстрируется американский хит, составили уже 215 млн рублей, свидетельствуют данные портала ЕАИС. Третье место заняла комедия «Тур с Иванушками», заработавшая 41 млн рублей.
В США «Головоломка 2» вторую неделю подряд остается лидером проката, собрав уже $355 млн. При этом в Белоруссии этот мультфильм показывают легально, подтверждает корреспондент НСН.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что параллельный показ «Головоломки 2» не станет помехой для новых «Трех Богатырей».
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