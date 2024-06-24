Пиратская «Головоломка 2» в два раза обошла по сборам новых «Трех богатырей»

Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» по итогам уикенда заработал в России около 60 млн рублей, при этом его обошел пиратский релиз американского мультфильма «Головоломка 2».

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», проект студии Pixar собрал порядка 130 млн рублей. «Головоломка 2» показывается в России неофициально, при этом официальные сборы короткометражки «Минуточка», в паре с которой демонстрируется американский хит, составили уже 215 млн рублей, свидетельствуют данные портала ЕАИС. Третье место заняла комедия «Тур с Иванушками», заработавшая 41 млн рублей.