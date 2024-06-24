МИД РФ: Причастность США к теракту в Севастополе не вызывает сомнений
Причастность США к террористической атаке на Севастополь никаких сомнений не вызывает. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве сослались на данные Минобороны РФ, согласно которым удар был осуществлён американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, а полётные задания вводились специалистами США.
В МИД РФ указали, что Вашингтон и его сателлиты ведут против России войну «руками своих украинских марионеток», побуждая их «к совершению актов международного терроризма».
«Ответ на это преступление обязательно последует... Россия вновь призывает западные столицы... дать должную оценку очередному злодеянию киевского режима и Запада», - говорится в заявлении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает RT. По его словам, ещё 151 человек обратился за медпомощью, 82 из них были госпитализированы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия заподозрила Telegram в занижении числа пользователей
- Полиция задержала вооруженного мужчину около ТЦ в Ростове-на-Дону
- Росгвардия в Москве задержала группировку, продающую психотропные вещества
- У Ходорковского и Лебедева изъяли в пользу государства 1,4 млрд рублей
- Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов
- Адвокат Жорин: Моргенштерн узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело
- ЕС запретил компаниям использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ
- МИД РФ: Причастность США к теракту в Севастополе не вызывает сомнений
- Костин: Вместо РНКБ в Крыму будет ВТБ
- Пять человек пострадали при повторном обстреле города Грайворон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru