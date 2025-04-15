Лавров: Европа хочет поставить на Украине нового полуфюрера

По его словам, в Европе о проведении выборов в республике речи не идет, Европейский союз сделает все, чтобы режим на Украине не сменился. Дипломат уточнил, что европейские лидеры исходят из того, чтобы «сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России».

Лавров также заявил, что Россия не просит об отмене санкций и не «бегает» за Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

