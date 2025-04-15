Лавров: Европа хочет поставить на Украине нового полуфюрера

Западные страны хотят поставить на Украине «новенького полуфюрера», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров заявил, что Москва не станет заключать с США сделку, которая загонит РФ в ловушку

По его словам, в Европе о проведении выборов в республике речи не идет, Европейский союз сделает все, чтобы режим на Украине не сменился. Дипломат уточнил, что европейские лидеры исходят из того, чтобы «сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России».

Лавров также заявил, что Россия не просит об отмене санкций и не «бегает» за Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаЗападМИД РФСергей Лавров

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