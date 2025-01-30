Токаев прилетит в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина и приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он отметил, что отправится в Россию после того, как в Казастане пройдут мероприятия, «связанные с этой исторической датой».
«Надеюсь на встречу с президентом РФ в ходе празднования 80-й годовщины великой Победы», - заключил казахстанский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не получили приглашений на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru