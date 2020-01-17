Лавров пошутил о возможности своего переназначения

Лавров добавил, что ему пока поручили исполнять обязанности главы МИД — этим он и занимается.

15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведвым подали в отставку. Новым главой правительства назначен руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

В свою очередь Медведев получил пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. Остальные министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Отметим, что по итогам 2019 года Лавров занял второе место в рейтинге самых популярных российский политиков, уступив президенту Владимиру Путину, сообщает Ura.ru.

