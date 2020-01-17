Лавров: F-35 США были в воздухе перед уничтожением украинского «Боинга»
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров заявил, что ПВО Ирана сбили пассажирский «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» непреднамеренно. Соответствующее заявление он сделал в ходе пятничной пресс-конференции.
Лавров подчеркнул, что не хочет никого оправдывать,однако инцидент стал следствием человеческой ошибки. «То, что это было непреднамеренно, думаю, все уже поняли», - сказал и.о. министра.
Также Лавров отметил, что после нанесения Тегераном ракетного удара по базам США в Ираке в Иране воцарилась нервозная обстановка, так как в стране ожидали ответного удара со стороны американцев.
При этом и.о. министр сообщил, что, по его данным, в тот момент в воздухе возле иранской границы находились как минимум шесть американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Лавров, однако, особо подчеркнул, что эта информация нуждается в перепроверке.
«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины вылетел рано утром, 8 января, и должен был выполнить рейс Тегеран – Киев. Самолет разбился спустя несколько минут после вылета. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
Позже власти Ирана признали, что самолет был по ошибке уничтожен ракетами, запущенными системами ПВО. Задержаны несколько человек, причастных к ошибочному пуску.
Тем временем посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что ответственность за уничтожение «Боинга» лежит и на России, так как Москва поставляет Тегерану системы ПВО и ракеты к ним, отмечает Ura.ru.
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