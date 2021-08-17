Лавров: Попытки сорвать «Северный поток – 2» обречены на провал

Западные страны будут продолжать пытаться подорвать «Северный поток – 2», но не смогут этого сделать, так как газопровод достроен уже «практически до последней мили». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, любые попытки оспорить или поставить под угрозу реализацию российского проекта обречены на провал.