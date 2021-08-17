Лавров: Попытки сорвать «Северный поток – 2» обречены на провал
Западные страны будут продолжать пытаться подорвать «Северный поток – 2», но не смогут этого сделать, так как газопровод достроен уже «практически до последней мили». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, любые попытки оспорить или поставить под угрозу реализацию российского проекта обречены на провал.
Кто бы ни пришел на пост канцлера Германии, остановить «Северный поток – 2» не получится, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал выступление главы партии «Альтернатива для Германии» Йорга Мойтена, что Германия исчезнет как промышленная держава в случае отказа от «Северного потока – 2». По словам Мойтена, на такое способны представители «Зеленой» партии.
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