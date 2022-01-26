Лавров пообещал обнародовать суть ответа США по гарантиям безопасности

Россия не будет опубликовать ответ США по гарантиям безопасности, если об этом попросит американская сторона, но донести суть ответа Вашингтона необходимо, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, общественность в России и других странах должна быть осведомлена о принципиальных моментах реакции США.