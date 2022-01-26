Лавров пообещал обнародовать суть ответа США по гарантиям безопасности

Россия не будет опубликовать ответ США по гарантиям безопасности, если об этом попросит американская сторона, но донести суть ответа Вашингтона необходимо, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, общественность в России и других странах должна быть осведомлена о принципиальных моментах реакции США.

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Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке заявляют о «консультациях» с Украиной по данному вопросу. Накануне состоялся брифинг представителя Госдепартамента США – Нед Прайс заявил, что американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности. Он отметил, что в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности.


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Фото: mid.ru
ТЕГИ:СШАСергей Лавров
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