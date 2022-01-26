Лавров пообещал обнародовать суть ответа США по гарантиям безопасности
Россия не будет опубликовать ответ США по гарантиям безопасности, если об этом попросит американская сторона, но донести суть ответа Вашингтона необходимо, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его словам, общественность в России и других странах должна быть осведомлена о принципиальных моментах реакции США.
Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке заявляют о «консультациях» с Украиной по данному вопросу. Накануне состоялся брифинг представителя Госдепартамента США – Нед Прайс заявил, что американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности. Он отметил, что в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 стартовали в Москве
- В США жестко спародировали Зеленского
- Лавров пообещал обнародовать суть ответа США по гарантиям безопасности
- Путин обозначил срок выхода России на углеродную нейтральность
- Лавров заявил, что Столтенберг потерял связь с реальностью
- В Великобритании рассказали, что помогает при высоком давлении
- США выдали визу российскому космонавту Чубу
- Турчак предложил поддержать ДНР и ЛНР поставками вооружений
- Россиянам назвали самые частые уловки E-mail-мошенников
- Власти Норвегии отменяют карантин для туристов из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru