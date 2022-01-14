Лавров подверг критике «новую этику»
Глава МИД Сергей Лавров подверг критике «новую этику», заявив, что разрушать тысячелетние ценности опасно. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции по итогам года.
Министр вспомнил свою работу в США (с 1981 по 1988 год он являлся первым секретарем и старшим советником постпредства СССР при ООН в Нью-Йорке, - прим. НСН), напомнив, что в те времена в стране руководствовались старой этикой, «что бы под этим ни понималось».
По словам министра, ценности схожи «и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме». Он подчеркнул, что это «отражает в концентрированном виде накопленную мудрость человеческую», поэтому разрушать их и насаждать новые ценности опасно.
Ранее 14 января Лавров прокомментировал слухи о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии, отметив, что у РФ нет привычки кого-то зазывать.
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