Лавров подверг критике «новую этику»

Глава МИД Сергей Лавров подверг критике «новую этику», заявив, что разрушать тысячелетние ценности опасно. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции по итогам года.

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Министр вспомнил свою работу в США (с 1981 по 1988 год он являлся первым секретарем и старшим советником постпредства СССР при ООН в Нью-Йорке, - прим. НСН), напомнив, что в те времена в стране руководствовались старой этикой, «что бы под этим ни понималось».

По словам министра, ценности схожи «и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме». Он подчеркнул, что это «отражает в концентрированном виде накопленную мудрость человеческую», поэтому разрушать их и насаждать новые ценности опасно.

Ранее 14 января Лавров прокомментировал слухи о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии, отметив, что у РФ нет привычки кого-то зазывать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РелигияМИДСергей Лавров
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