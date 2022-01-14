Лавров: Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство

«Это не наш метод, мы вежливые люди», - сказал Лавров.

По его словам, привычка зазывать к себе есть у западных коллег, которые зовут «всех подряд» присоединиться к НАТО. Лавров подчеркнул, что для вступления в Союзное государство есть процедура, в соответствии с которой обращение рассматривают конструктивно.

Ранее Лавров не исключил включения новых стран в состав организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

