Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане
Возможность проведения встречи представителей России и Украины в Ватикане нереалистична, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на конференции «Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов».
Ранее СМИ сообщили, что Москва и Киев могут провести новый раунд переговоров в июне в Ватикане, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Я просто хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», - указал глава дипломатического ведомства.
По словам Лаврова, «немножко неэлегантно», когда православные страны будут вести обсуждения на католической площадке вопросов, касающихся устранения первопричин конфликта, одной из которых было намерение уничтожить Украинскую православную церковь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru