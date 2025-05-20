Сенатор Климов допустил новые переговоры с Украиной в июне
Новый раунд переговоров России и Украины может состояться через уже в июне. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с aif.ru.
По его словам, новые контакты могут случиться уже через несколько недель или месяц. Он отметил, что для этого необходима только готовность украинской стороны явиться на обсуждения.
Климов подчеркнул, что это не должно быть поводом для того, чтобы остановить проведение специальной военной операции (СВО). Он добавил, что Россия не может просто «сидеть и ждать».
Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил в беседе с НСН, что США не позволят себе полностью отойти в сторону от посредничества по урегулированию конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru