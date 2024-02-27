Офис Зеленского обратится в КС относительно легитимности президента

Офис планирует уточнить у КС, возможно ли провести выборы президента в период военного положения. Еще один вопрос касается легитимности Зеленского после истечения срока его полномочий 20 мая 2024 года.

Отмечается, что у офиса нет уверенности, что КС даст быстрые и нужные Зеленскому ответы. Также в окружении президента опасаются, что сам факт обращения породит еще больше сомнений относительно законности его пребывания во власти после указанного срока.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что президент будет исполнять обязанности до инаугурации нового главы государства, сообщает «Радиоточка НСН».

