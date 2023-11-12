Лавров оценил заявления Запада о Казахстане как хамские

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации ряда западных изданий, назвавших Казахстан «задним двором» России. Интервью с министром опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

«Смена векторов?»: Климов заявил, что Запад оказывает на Токаева огромное давление

«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.

Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится», — заявил глава МИД России.

Лавров считает, что союзники РФ «это прекрасно знают».

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации ряда западных изданий, назвавших Казахстан «задним двором» России. Интервью с министром опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.

Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится», — заявил глава МИД России.

Лавров считает, что союзники РФ «это прекрасно знают».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан наиболее близким своим союзником, сообщает РИА Новости.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛавровСергей ЛавровКазахстанРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры