Лавров оценил заявления Запада о Казахстане как хамские

«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.

Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится», — заявил глава МИД России.

Лавров считает, что союзники РФ «это прекрасно знают».

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации ряда западных изданий, назвавших Казахстан «задним двором» России. Интервью с министром опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.

Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится», — заявил глава МИД России.

Лавров считает, что союзники РФ «это прекрасно знают».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан наиболее близким своим союзником, сообщает РИА Новости.







