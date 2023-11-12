Лавров оценил заявления Запада о Казахстане как хамские
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации ряда западных изданий, назвавших Казахстан «задним двором» России. Интервью с министром опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.
Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.
«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится», — заявил глава МИД России.
Лавров считает, что союзники РФ «это прекрасно знают».
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации ряда западных изданий, назвавших Казахстан «задним двором» России. Интервью с министром опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.
Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.
«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится», — заявил глава МИД России.
Лавров считает, что союзники РФ «это прекрасно знают».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан наиболее близким своим союзником, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru