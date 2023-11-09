«Смена векторов?»: Климов заявил, что Запад оказывает на Токаева огромное давление
Президент Казахстана Токаев пытается в тех обстоятельствах, в которых находится его государство, сделать так, чтобы стабилизировать положение, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Недружественные России страны оказывают огромное давление на президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН. Однако, указал он, не следует воспринимать каждую фразу, сказанную на высоком уровне из Казахстана, как смену векторов Астаны.
Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Путин приехал в столицу республики по приглашению лидера Казахстана, который лично встретил президента России у трапа самолета. При этом неделю назад Казахстан посещал президент Франции Эммануэль Макрон. Климов отметил, что Астана не стала больше тяготеть к Западу.
«То, что на Токаева и его коллег оказывается огромное давление со стороны недружественных нам государств – это правда. Кроме того, Китай ведет свою политику в Центральной Азии, и Индия пытается каким-то образом проявлять себя. Тут все гораздо сложнее, это не черно-белый телевизор. Нужно иметь в виду, что у нас самая протяженная сухопутная граница с Казахстаном, у нас огромное количество кооперационных связей – например, Байконур. Нужно не забывать об этом и все встанет на место. Наша задача не рассматривать в микроскоп что-то, а посмотреть на картину в целом системно. Этот визит говорит о том, что у нас есть потенциал для развития серьезных, взаимовыгодных отношений», - сказал Климов.
Сенатор отметил, что Токаев пытается в тех обстоятельствах, в которых находится его государство, сделать так, чтобы стабилизировать положение.
«Токаев руководитель Казахстана, а не какой-нибудь другой страны. Не будем забывать, что он получил образование в России. Токаев долгое время работал на высших постах в Генеральной ассамблее ООН. Это человек, который очень хорошо готов к внешнеполитической деятельности. И он пытается в тех обстоятельствах, в которых находится его государство, сделать так, чтобы стабилизировать положение. Не следует воспринимать каждую фразу, сказанную на высоком уровне из Казахстана, как какие-то смены векторов», - резюмировал Климов.
Ранее, 1 ноября, Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом. В аэропорту столицы президента встречал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью НСН говорил, что Макрон посетил Казахстан не только для того, чтобы обсудить поставки урана, но и для отдаления этой страны от России, передает «Радиоточка НСН».
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