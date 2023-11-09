«Смена векторов?»: Климов заявил, что Запад оказывает на Токаева огромное давление

Недружественные России страны оказывают огромное давление на президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН. Однако, указал он, не следует воспринимать каждую фразу, сказанную на высоком уровне из Казахстана, как смену векторов Астаны.

Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Путин приехал в столицу республики по приглашению лидера Казахстана, который лично встретил президента России у трапа самолета. При этом неделю назад Казахстан посещал президент Франции Эммануэль Макрон. Климов отметил, что Астана не стала больше тяготеть к Западу.