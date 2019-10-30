Лавров оценил планы США контролировать нефтяные объекты в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США продолжат контролировать сирийские нефтяные объекты на северо-востоке страны.
"Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики", - приводит его словам РИА Новости. Кроме того, Лавров назвал высокомерным это решение США, а также незаконным, поскольку американские военные находятся в Сирии без соответствующего разрешения правительства страны.
Соответствующее заявление Лавров сделал по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии, заявив, что американская армия охраняет их от террористов ИГ.
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