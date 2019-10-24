Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии после масштабного вывода войск из страны. Об этом он рассказал в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, военнослужащие США охраняют нефтяные объекты от боевиков «Исламского государства».
«Нефтяные месторождения, о которых я говорил вчера в своем выступлении по Турции и курдам, удерживались ИГ до тех пор, пока Соединенные Штаты не захватили их с помощью курдов. Мы никогда не позволим воссозданной ИГ завладеть этими территориями», - говорится в сообщении.
Ранее Трамп принял решение о выводе большинства войск США из Сирии после начатой Турцией военной операции на северо-востоке страны.
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