Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии

24 октября 201922:41

Президент США Дональд Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии после масштабного вывода войск из страны. Об этом он рассказал в своем микроблоге в Twitter.

США - Турция: Воевать нельзя, напугать

По его словам, военнослужащие США охраняют нефтяные объекты от боевиков «Исламского государства».

«Нефтяные месторождения, о которых я говорил вчера в своем выступлении по Турции и курдам, удерживались ИГ до тех пор, пока Соединенные Штаты не захватили их с помощью курдов. Мы никогда не позволим воссозданной ИГ завладеть этими территориями», - говорится в сообщении.

Ранее Трамп принял решение о выводе большинства войск США из Сирии после начатой Турцией военной операции на северо-востоке страны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТрампСирияСша