Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии

По его словам, военнослужащие США охраняют нефтяные объекты от боевиков «Исламского государства».

«Нефтяные месторождения, о которых я говорил вчера в своем выступлении по Турции и курдам, удерживались ИГ до тех пор, пока Соединенные Штаты не захватили их с помощью курдов. Мы никогда не позволим воссозданной ИГ завладеть этими территориями», - говорится в сообщении.

Ранее Трамп принял решение о выводе большинства войск США из Сирии после начатой Турцией военной операции на северо-востоке страны.

