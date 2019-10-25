WSJ: Россия заслужила успех на Ближнем Востоке

Россия заслужила успех на Ближнем Востоке, который наблюдается в настоящее время. Такое мнение на страницах The Walt Street Journal высказал обозреватель издания Дэвид Игнатиус, специализирующийся на иностранных темах, передает Североамериканское бюро НСН.

«Это еретично говорить так, но Россия заслужила успех на Ближнем Востоке», - говорится в публикации.

По его мнению, для этого Россия использовала тот же микс военных и дипломатических инструментов, что и США, которые доминировали в регионе десятилетиями.

При этом он отмечает, что это произошло отчасти благодаря американскому лидеру Дональду Трампу. «Попытки Трампа приукрасить его отступление из Сирии как победу являются позорными. Он растратил американское преимущество, покинул наших курдских союзников во время турецкого вторжения и тем самым вновь открыл дверь для побежденного врага – «Исламского государства» - для продолжения атак на Западе», - заявил он.

Напомним, Россия перешла к дальнейшему укреплению своей роли посредника в Сирии после того, как президент Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из северо-восточной Сирии.

