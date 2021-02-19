Лавров: Отношения РФ и ЕС разорваны «в клочья»

Глава МИД напомнил, что в 2019 году тогдашний министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель назвал РФ старым врагом Евросоюза, отметив, что страна «снова представляет угрозу». Россия обратилась к испанской стороне за разъяснениями, однако высказывание Борреля назвали просто фигурой речи.

«Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИД отметил, что в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал о готовности к разрыву отношений с ЕС.

«Как однажды высказывался бывший Президент США [Барак] Обама (правда, про российскую экономику), отношения разорваны "в клочья"», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что ЕС сам выступил инициатором разрыва отношений с Россией, причем этот процесс получил развитие в 2014 году после госпереворота на Украине.

